Son Dakika Haberleri: Mangal çatı yangına yol açtı
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Mangal çatı yangına yol açtı

46 dakika önce

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Mangal çatı yangına yol açtı, System.String[]
Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Neşet Dinç'e ait 5 katlı bir binada mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangına neden oldu. Tüm çatıyı saran alevlerin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112, elektrik dağıtım ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrasında çatıda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK
Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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