Mangal çatı yangına yol açtı
46 dakika önce
Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
'te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, yangın merkez Cumhuriyet Mahallesi
Hacı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Neşet Dinç'e ait 5 katlı bir binada mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangına neden oldu. Tüm çatıyı saran alevlerin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112, elektrik dağıtım ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrasında çatıda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada