Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar - Son Dakika

Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri dumanı görünce mangal yakan var diyerek gittikleri bölgede orman yangını ile karşılaştılar.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik zabıta ekibi, Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında ormanlık alandan yükselen dumanı fark etti. Mangal yakanların olduğunu zanneden ekipleri vatandaşları uyarmak için Ormanlık alana gitti. Ormanın yandığını gören ekipleri İtfaiyeye haber verdikten sonra ellerine aldıkları çalılarla yangının yayılmasını engelledi. Küçük bir alanda başlayan yangın Zabıta ekiplerinin sıçramasını engellemesi ile büyümedi. Muğla Büyükşehir Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bildiren zabıta ekibi, bir yandan da yangına müdahale etti. Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Zabıta ekipleri ise duman gördüklerini ve mangal yakanların olduğunu zannederek bölgeye gittiklerini karşılarında koca ormanının yandığını ifade ettiler.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.