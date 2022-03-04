KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu

04.03.2022 12:28

Kahramanmaraş'ta mangal jeliyle harf yaparken çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan Suriyeli iki kardeş, bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta mangal jeliyle harf yaparken çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan Suriyeli iki kardeş, bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Feid (12) ve Mecid Karkanavi (6), mangal jeliyle harf yaparak oyun oynarken kazaen yangına neden oldu.

Vücutlarında yanık oluşan çocukların hayati fonksiyonları, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 20 gün süren tedavinin ardından normale döndü.

Karkanavi kardeşler, Yanık Tedavi Merkezinde geçirdikleri 10 günün ardından tedavilerine evde devam edilmek üzere taburcu edildi.

Yangında eşyalarının bir bölümü yanan baba Fahir Karkanavi, yanık tedavisinde kullanılan ilaçları almakta zorlanınca İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliğinden yardım istedi.

Talebi olumlu karşılayan İHH ekipleri, Feid ve Mecid'in ilaçlarının yanı sıra düzenli olarak aileye gıda ve ev eşyası yardımında bulunuyor.

İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Erayman, AA muhabirine, Suriyeli kardeşlerin vücutlarındaki yanıklar dolayısıyla her gün özel bir merhem kullanması gerektiğini söyledi.

Söz konusu merhemin İHH tarafından düzenli olarak temin edildiğini ve aileye ulaştırıldığını anlatan Erayman, ilk günden beri ailenin yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde yara ve yanık merhemlerinin temini noktasında aileye yardımcı olduk. Gıda ve beslenme noktasında da yardımlarımız devam ediyor. Bunun yanında çocukların durumu ağır olduğu için bazı ev eşyaları desteğinde de bulunduk. Bizlere yardım veren yardımcı olan ve bu ailelere sahip çıkan hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Duyarsız kalmadıkları için hepsinden de Allah razı olsun. Biz Türk milleti olarak her zaman bize sığınmış mülteci kardeşlerimizin ailelerimizin yanındayız."

"Türk devleti ve milletinden Allah razı olsun"

Baba Fahir Karkanavi de Türkiye'de huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını dile getirerek eğitimden sağlığa birçok hizmeti kusursuz olarak aldıklarını aktardı.

Çocuklarının yangında yaralandığını hatırlatan Karkanavi, "Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürdüm orada tedavi oldular. Doktorlara teşekkür ederiz. Türk devleti ve milletinden Allah razı olsun. Elhamdülillah çocuklarım iyi oldular. Tedavileri devam ediyor. İz kalmaması için merhemler sürüyoruz çünkü komple yanık." diye konuştu.

Bu süreçte kullandıkları ilaçları temin etmekte güçlük çektiklerini aktaran Karkanavi, gıda ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu
KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu
KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu

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Kahramanmaraş, Suriyeli, Baba, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Mangal jeliyle oynarken yanan iki kardeş sağlığına kavuştu - Son Dakika


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