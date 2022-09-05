Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi - Son Dakika
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Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi

05.09.2022 22:07

Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da mesire alanındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç vatandaşların piknik yaptığı esnada devrildi.

Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da mesire alanındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç vatandaşların piknik yaptığı esnada devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda muhtemel facia ucuz atlatıldı.

Olay, Çay Belediyesi Ali Kaleli Piknik Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç kökünün kopması ile devrildi. Bu esnada mesire alanında mangal yakarak piknik yapan vatandaşlar devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda 2 kişi devrilen ağacın dallarının çarpması sonucu tıbbı müdahale gerektirmeyecek şekilde yaralandı. Vatandaşların birkaç çizik ile atlattığı olayda devrilen ağaç yine vatandaşlar tarafından yol üstünden kaldırıldı.

Ağacın devrildiği yerde ailesi ile piknik yapan vatandaşlardan Av. Mustafa Özkal, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Biz mangal ile uğraşırken birden büyük bir hışırtı duyduk ve ağacın üstümüze geldiğini gördük. Çocukların altında kaldığını sandık ama Allah'a şükür çocukların birkaç yerine dallar değmiş sadece. Ama ağacın hiç kökü yokmuş. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç herkesin gözü önünde yere uzandı ve herkes büyük bir panik yaşadı. Ağacı sonra hep birlikte kimseyi rahatsız etmeyecek yere çektik. Belediye de yarın inşallah görevini yapar."

"Olayı birkaç çizikle atlattık"

Olaya tanık olan vatandaşlardan Şengül Ceylan ise her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, "Altında piknik yaparken bir anda ağacın devrildiğini gördük ve şok olduk. O esnada yani devrildiği yerde çok şükür kimse yoktu. Birkaç kişi vardı o bölgede ve olayı birkaç çizikle atlattık" dedi.

Öte yandan, devrilen ağaç vatandaşların olayı şokunu atlatması ile mesire alanında kimsenin olmadığı bir bölgeye taşındı.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi - Son Dakika
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