Mangal keyfi yaparken ormanı yaktıkları iddiası

Mangal keyfi yaparken ormanı yaktıkları iddiası Seferihisar'daki yangının nedeni belli olduİZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mangal keyfi yaparken ormanı yaktıkları iddiası

Seferihisar'daki yangının nedeni belli oldu

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken, şüphelilerden biri jandarma ifadesinde, mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini söyledi.

Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda yangın çıkmış, yangın gecenin geç saatlerinde ekipler tarafından kontrol altına alınmıştı. 8 saat süren ormanlık alandaki büyük yangına ilişkin K.A. ile M.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde suçlarını kabul ederek, pişman olduklarını, bağ evine gittiklerini, mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını söylediği belirtildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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