Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak - Son Dakika

Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak

22.05.2021 13:51

Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak Beyaz et fiyatları kırmızı etle yarışıyor 55 TL'yi bulan tavuk kanat fiyatı et fiyatlarını aratmıyor Haziran ayında kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyen mangal severlerin hevesi, 55 liraya ulaşarak et fiyatları ile yarışan tavuk kanatın...

Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak

Beyaz et fiyatları kırmızı etle yarışıyor

55 TL'yi bulan tavuk kanat fiyatı et fiyatlarını aratmıyor

KOCAELİ - Haziran ayında kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyen mangal severlerin hevesi, 55 liraya ulaşarak et fiyatları ile yarışan tavuk kanatın fiyatını duyunca kursaklarında kaldı. Kasaplar ise vatandaşların tavuk etine olan talebinin azalmaması için zamlara direnmeye çalışıyor.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mangal tutkunları ile doğada piknik yapacakları günleri iple çeken vatandaşlar, artan tavuk eti fiyatlarını görünce şaşkınlığa uğradı. Mangal tutkunlarının vazgeçilmezi olan tavuk eti fiyatları, şu sıralar kırmızı et fiyatları ile yarışır hale geldi. Tavuk yaprak kanat 55 lira bandında satışa sunulduğu kasaplarda, 1 kilo dana kıyma fiyatları ise 60, 65 TL bandında seyrediyor. Et fiyatları ile yarışan tavuk etini zamsız fiyattan satmak için direnen kasaplar ise vatandaşların durumdan memnun olmadıklarını ifade etti.

"Beyaz et fiyatlarında son bir haftada yüzde 15 yükseliş oldu"

Beyaz ete gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı ete yöneldiğini ifade eden Halil Özen isimli kasap, "Beyaz et fiyatlarında son bir haftada yüzde 15 yükseliş oldu. Bu da marka firmaların yükseltmesi bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Aldığımız fiyat üzerinden yüzde 10 civarında bir kar marjı ile satıyoruz. Mecburen vatandaşa yansıtmak durumundayız bunu. Şimdi baktığında kanat fiyatıyla normalde et fiyatları bir birine yaklaştı neredeyse. İnsanlar kanat almaktansa eti tercih ediyor çünkü arada çok bir fark kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak hayırlısı diyelim. İnsanlar şu an kanatla et tabi ayrı ayrı şeyler birbirini tutmuyor ama sonuçta insanlar da kendi ekonomisine, bütçesine göre fiyatları değerlendiriyor, ucuzunu arıyor. Bizde normal bir markanın bize önerdiği fiyatın altından satmaya çalışıyoruz müşteri kaybetmeme adına" dedi.

"Sürekli zam yapıyorsunuz gibisinden şikayetler alıyoruz"

Vatandaşların artan fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirten Özen, "Ramazan süresince sürekli tırmanışta fiyatlarımız, bu konuda bizim de yapabileceğimiz bir şey yok vatandaşa anlatmakta da bu konuyu zorlanıyoruz açıkçası 'sürekli zam yapıyorsunuz' gibisinden şikayetler alıyoruz. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz sonuçta tedarikçiden alıp pazarlıyoruz vatandaşımıza. Fiyatlar yükselince tabi biraz da pandemiden dolayı beyaz ete karşı talep azaldı insanlar piknik yapamıyor ama ona rağmen fiyatlar yükseliyor onu da anlamış değilim. Şu an yaprak kanat normal satış fiyatımız 55 TL ama biz 55 TL değil 50 liranın altına satmaya çalışıyoruz kar marjımızı düşürüp ona göre pazarlamaya çalışıyoruz müşterimizi kaybetmemek adına. Şu an dana eti fiyatlarımızı da görüyorsunuz burada 60 liraya, 65 liraya kıyma satıyoruz, kuşbaşı satıyoruz 55 lira yaprak kanadın fiyatı şu an. O da çok absürt duruyor, tavukla etin birbirine yakın olması" diye konuştu.

"Kanat fiyatları ne diye arttı onu bilmiyoruz"

Fiyat artışlarının sebebini bilmediğini ifade eden Mehmet Akbulut isimli vatandaş ise, "Kanat fiyatları arttı ama neye bağlı, ne diye arttı onu bilmiyoruz. Seviyor çocuklar kanat daha lezzetli, normal tavuğu alsan ucuz, fakat kanat pahalı normal tavuk alsan herhalde 25 lira. Sade kanat fiyatı 55 lira civarında et fiyatıyla aynı ya üretimde bir sıkıntı var ya yem fiyatlarında bir sıkıntı var. Fiyatlar aynı da tabi damak tadı, çocuklar seviyor kanadı mecburen alıyoruz vazgeçmiyoruz" şeklinde konuştu.

Tavuk fiyatları etle yarışıyor ama millet farkında değil"

Tavuk fiyatlarının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını dile getiren Lütfü Yaşa adlı kasap ise "12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şu anda tavuk malzemesi kalmamış durumda. Bitti yok. Yüzde 20. Yüzde 30 artıyor fiyatlar ama millet yine tavuğa talep ediyor ucuz olduğu için. Şimdi tavuk fiyatları etle yarışıyor ama millet farkında değil. Sadece adı tavuk ucuz kalmış o şekilde devam ediyor. Yani derisini, kemiğini çıkardığımda biftekten bile pahalı. 47 lira 35 kuruş yüzde 50 kemik çıktığı zaman yağıdır, derisidir, kemiğidir çıktığı zaman aşağı yukarı 100 liraya geliyor kilosu. Yetişmiyor çünkü bizde bir kültür var yağlı eti sevmiyorum diyorlar ya kanatta yağ olduğu için, deri olduğu için otomatikman seviyorlar yani. Akıllarında ucuz kaldığı için devam ediyorlar çünkü et kültürünü unuttular. Her zaman hafta sonları aynı 5 yıldan beri aynı. Mangal sezonunda adam 1 kilo köfte alacağıma 3 kilo tavuk alırım mangal yaparım diyor, şimdi yok. Hem yok, hem pahalı" ifadelerini kullandı.

Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak
Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak

Türk Lirası, Haziran, piknik, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mangal tutkunlarının hevesi kursağında kalacak - Son Dakika Ekonomi


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