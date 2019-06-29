Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü
1 saat önce
İznik ilçesinde mangal tutuştururken yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
İznik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:00 Kaynak: AA
ilçesinde mangal tutuştururken yaralanarak İstanbul
'da tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta Yenişehir
ilçesinden İznik sahiline ailesiyle piknik için gelen mobilya ustası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.
Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, İstanbul'da bir haftadır tedavi gördüğü Kartal
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