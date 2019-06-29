Son Dakika Haberleri: Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü

1 saat önce

İznik ilçesinde mangal tutuştururken yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü, System.String[]
İznik ilçesinde mangal tutuştururken yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta Yenişehir ilçesinden İznik sahiline ailesiyle piknik için gelen mobilya ustası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.
Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, İstanbul'da bir haftadır tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Yenişehir, İstanbul, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Mehmet Topal'a Başakşehir kancası! İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mangal tutuştururken yaralanan kişi hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]