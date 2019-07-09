Son Dakika Haberleri: Mangal ve semaver satışları arttı
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Mangal ve semaver satışları arttı

1 saat önce

Yozgat'ta sobacılar çarşısında mangal ve semaver gibi birçok ürünün satışını yapan Hüseyin Susam, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi.

Mangal ve semaver satışları arttı, System.String[]
Yozgat'ta sobacılar çarşısında mangal ve semaver gibi birçok ürünün satışını yapan Hüseyin Susam, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi.

Yozgat'ta yıllardır sobacılık mesleği ile uğraşan Hüseyin Susam, yaz mevsimiyle birlikte hem mangal hem de semaver satışlarının da başladığını belirtti. Yaz sezonunda soba satışı olmaması sebebiyle mangal ve semaver üretimi yaptıklarını belirten Susam, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini de dile getirdi.

Susam yaptığı açıklamada "Özellikle son bir ay içerisinde mangal ve semaver satışlarımız arttı. Bu satışlarımız temmuz ayının sonuna kadar devam eder. Piknik sezonu dolayısıyla vatandaşlarımızın mangal ve semavere olan ilgisi çok arttı. Vatandaşlar bütçelerine göre tercihlerini yapıyor. Mangal ve semaverin fiyatları 50 TL'den başlıyor 180 TL'ye kadar çıkıyor. Temmuz ayından sonra da soba satışlarımız tekrardan başlıyor" dedi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Yozgat, Güncel
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