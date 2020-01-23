Mangal yaparken balkonu yaktılar - Son Dakika
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Mangal yaparken balkonu yaktılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mangal yapılan evde, balkondaki parçaların tutuşması yangına neden oldu.

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mangal yapılan evde, balkondaki parçaların tutuşması yangına neden oldu.

İlçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, 6. kattan yükselen alevleri söndürmek için hazırlık yaptığı sırada ev sahipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evin balkonunda hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Emre Köse, "Ben buradan geçiyordum. Alevleri görünce durdum. Evdeki arkadaş mangal yapıyormuş galiba ve çevredeki parçaların tutuşması evi yakmaya başlamış. İtfaiye geldiğinde yangını kendileri söndürmüşler." dedi.


Şahin Kılıç ise balkonda mangal yaparken, etraftaki parçaların yanması nedeniyle yangının çıktığını, itfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesiyle tedbir aldığını söyledi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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