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Mangal yaparken yangın çıkardılar

2 saat önce

Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki'inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

1.5 hektar arazinin zarar ğördüğü yangına orman işletmesine ait 1 arazöz' 2 şu tankı' 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile müdahaleye bulunuldu.

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış' vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi. - ANTALYA
Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:58 Kaynak: İHA
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