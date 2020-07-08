Mangal yaptığını sandıkları komşularının mutfağı yandı - Son Dakika

Mangal yaptığını sandıkları komşularının mutfağı yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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