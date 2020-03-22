Mangal yasağına uymayanlara polisten uyarı - Son Dakika

Tokat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen piknik yapmaya çıkan göçmenleri polis uyardı.



Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, korona virüs salgınına karşı milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik yapılmasını ve mangal yakılmasını yasakladı. Tokat'ta yasağa uymayan sığınmacıların Kemer Mahallesi'nde boş bir arazide piknik yaptığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Irak ve İranlı sığınmacıların bir araya gelerek mangal yaptıklarını tespit eden ekipler, grubu uyardı. Polislerin uyarısı üzerine yaktıkları ateşi söndürerek mangallarını toplayan piknikçiler bölgeden uzaklaştırıldı. - TOKAT