Son Dakika Haberleri: Mangalada Büyük Kapışma Başladı

Mangalada Büyük Kapışma Başladı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mangala Turnuvası İl Şampiyonası başladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mangala Turnuvası İl Şampiyonası başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Mangala Turnuvası yoğun bir katılımla start aldı. Tüm ilçeleri kapsayacak şekilde düzenlenen ve ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin mücadele edeceğe turnuvaya yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Zeki Müren Salonu'ndaki karşılaşmalar oldukça renkli geçerken, final 21 Şubat'ta yapılacak ve mangalanın şampiyonları belirlenecek.

Anadolu yüzyıllardır oynan mangalanın daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayan turnuva aynı zamanda çocukların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleri ile iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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