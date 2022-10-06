Olay, geçen yıl Mudurnu ilçesine bağlı Yenişeyhler köyünde meydana geldi. Güray Uzun ve arkadaşı Ferdi Gül arasında, mangal yaptıkları sırada tartışma çıktı. Gül, tartışmada arkadaşını bıçakladı. Ferdi Gül, olayın ardından kaçarken, Güray Uzun da yanına gelen arkadaşlarına güçlükle "Beni Ferdi bıçakladı" dedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güray Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan Ferdi Gül ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gül hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

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