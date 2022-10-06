Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet - Son Dakika
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Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

06.10.2022 14:19
Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

BOLU'da, mangal yaparken tartıştığı arkadaşı Güray Uzun'u (38) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferdi Gül (21), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BOLU'da, mangal yaparken tartıştığı arkadaşı Güray Uzun'u (38) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferdi Gül (21), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Mudurnu ilçesine bağlı Yenişeyhler köyünde meydana geldi. Güray Uzun ve arkadaşı Ferdi Gül arasında, mangal yaptıkları sırada tartışma çıktı. Gül, tartışmada arkadaşını bıçakladı. Ferdi Gül, olayın ardından kaçarken, Güray Uzun da yanına gelen arkadaşlarına güçlükle "Beni Ferdi bıçakladı" dedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güray Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan Ferdi Gül ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gül hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'CİNAYETİ GÖLGE İŞLEDİ'Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ferdi Gül, Güray Uzun'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Gül, suçlamaları reddederek, olay anında kendisinin dövüldüğünü, baygınlık geçirdiğini, bu sırada ormanda uzun bir gölge gördüğünü, cinayeti de bu gölgenin işlediğini söyledi. Gül, "Cinayeti kesinlikle ben işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ferdi Gül'ün müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.Güray Uzun'un eşi 3 çocuk annesi Sevinç Uzun da müebbet hapis kararını duyunca "Adalet yerini buldu. Kocamın katilinin en az 35 yıl hapis yatacak olması beni biraz da olsa teselli edecek" diye konuştu.Duruşma sonrası sanık Ferdi Gül'ün annesinin ise ağladığı görüldü.

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Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

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