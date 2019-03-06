Mangalda Kül Bırakmadılar

HÜKÜMETİN küçük ortağı CSU lideri ve Bavyera
Eyalet Başbakanı Markus Söder
, Passau'da yaptığı 'Kül Çarşambası' konuşmasında aşırı sağcı AfD'yi hedef aldı. " AB
, popülistlerin ve milliyetçilerin tehdidi altında" diyen Söder, ılımlı AfD üyelerini parti üyeliğinden çıkmaya çağırdı: "Geri dönün ve nazileri orada tek başına bırakın. Şimdi siyasi değişiklik zamanı. Aşırı sağ yolda ilerleyen AfD, Almanya
'yı AB'den çıkararak tam bir kaos istiyor. Almanya AB'den çıkarsa, bu özgürlüklerin, refahın sonu olur."
'KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ'
'Kül Çarşambası' konuşmaları üç ay sonra yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçim kampanyasına da dönüştü. Muhafazakar partilerin liste başı adayı Manfred Weber, Bulgaristan
'ın sınırına çit çekmesini savundu ve buna destek vereceklerini söyledi. Türkiye
'nin AB üyeliğini önleyeceğini söyleyen Weber, ABD
'nin Avrupa'ya olası bir ticaret savaşını da karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.
SPD Avrupa Parlamentosu adayı ve Adalet Bakanı Katarina Barley ise güçlü ve sosyal bir Avrupa çağrısı yaptı. Vilshofen'de yaptığı konuşmasında 26 Mayıs'taki AP seçimlerinin hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmadığını belirten Barley, Avrupa karşıtlarına gerekli cevabı vermeye çağırdı.
SEEHOFER'E GÖNDERME
Landshut'ta partisinin düzenlediği 'Kül Çarşambası' çadırında konuşan Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Avrupa'da yanlış mali düzenlemeyi tüm sorunların babası olarak niteledi. Baerbock, bu sözüyle mültecileri tüm sorunların anası olarak niteleyen Federal İçişleri Bakanı
Seehofer'e gönderme yaptı: "Barış öğrenilebilir. Avrupa öyküsü bunu anlatıyor."