Mangalda kül bırakmayın

DOĞRU YAKMANIN İNCELİKLERİ

? Mangalda önceden kalan küller varsa temizleyin.

? Kağıtları buruşturarak mangala dizin ve aralarına dal parçaları sıkıştırın.

? Kağıtların üzerine çıra ve kuru dal parçalarını dik olarak yerleştirin.

? Boş kalan yerlere mangal kömürünüzü yayın, çıraların altı boş kalsın.

? Mangalda aralıklarla ateşler yakın, çıra ve dal parçalarını tutuşturun.

? Kömürün eşit şekilde yanmasını kolaylaştırmak için ateşi yelleyin.

? Kömürler kıpkırmızı köz haline geldiğinde iri kömürleri hafifçe vurarak kırın ve ateşi eşit şekilde yayın.

? Mangal telini yerleştirin ve teli ikiye bölünmüş soğanla silerek etlerinizi pişirmeye başlayın.

? ve şef Müge Ergül diyor ki: Mangal ateşinin pişireceğiniz et ve sebzelerin miktarına uygun olması gerek. Etlerin veya sebzelerin lezzetini arttırmak için baharatını veya marinasyonunu önceden hazırlayın ki etin yumuşaklığı da artsın. Bir de etleri ilk 10 dakika oda sıcaklığına alıp sonra pişirmeye başlayın.

Mangal partisinin nezaket kuralları

Yazarımız Ebru Erke bize mangal yaparken hem misafirlerimiz hem de çevremizdekiler için neler yapmamız gerektiğini anlattı:

Artık barbekü demek ille de et demek değil, misafirleriniz arasında vejetaryenler olabilir. Siz mangalın üzerine sebze de atın.

Barbekü partisi demek rahatlık demek. Oturma düzenini hazırlarken birbirinden en çok keyif alacak insanları yan yana oturtun.

Mangalın hazır olması biraz vakit alacağından zamanlamanızı ona göre ayarlayın ki misafirler sofradaki salatalarla doymak zorunda kalmasın.

Eğer davetli olarak gidiyorsanız ev sahibinin işini kolaylaştırmak için en azından tatlıyı siz götürün. Eğer ev sahibi mangalla boğuşuyorsa yardım teklifinde bulunun.

Evinizde değil de dışarda herkese açık bir alanda mangal yapıyorsanız rüzgarın yönüne mutlaka dikkat edin ki etrafınızdakileri dumana boğmayın.

Ve tabii ki evinizin dışında mangal yapıyorsanız en önemli şey arkanızda hiçbir çöp bırakmamak olacaktır.

BAHARATLI LEZZET

Şef Refika Birgül'den soslu kanat NE LAZIM?

? 1 kilo tavuk kanat

? 6 diş sarımsak

? 2 çay bardağı kefir

? 3-4 dal taze kekik

? 1.5 tatlı kaşığı domates salçası

? 1 tatlı kaşığı biber salçası

? 1 çay kaşığı tuz

? 2 tepeleme çay kaşığı kimyon

? 2 tatlı kaşığı pulbiber

? 1.5 çay kaşığı karabiber

NASIL YAPARIM?

? 6 diş sarımsağı kabaca doğrayıp üzerine bir tutam tuz serpin. Sarımsakları tuzla beraber doğrayıp bıçağın yan tarafıyla ezin. Böylece sarımsağın suyu çok daha rahat çıkacak ve tavuğa güzelce nüfuz edecek.

? Tüm malzemeleri karıştırmak için bir poşet hazırlayın. Önce sarımsakları içine koyun. Üzerine 1.5 çay kaşığı karabiberi, 2 tepeleme çay kaşığı kimyonu ekleyin. Kimyon tavuğa et büyüsü veriyor ve ben bunu çok seviyorum. 2 tatlı kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1.5 tatlı kaşığı da domates salçasını ekleyin.

? Sırada tavuğun terbiyesini çok özel yapan malzeme var: Kefir. Tavuk ve et terbiye ederken hem inanılmaz bir lezzet katıyor hem de fazla vaktiniz yoksa asidik ve probiyotik olduğu için çok işe yarıyor. 3-4 dal kekiğin yapraklarını ve 2 çay bardağı kefiri de ekleyip poşetin ağzını kapatın, karıştırın.

? Karıştıktan sonra 2 saat oda sıcaklığında, 1 gece de buzdolabında bekletin. Ertesi gün pamuk gibi olmuş tavukları mangala dizin. Bir tarafları renk alıp kararmaya başlayınca çevirin. Etler iyice ızgara izini almadan çevirmemeye gayret edin.

? Mangaldan almadan önce üzerlerine lavaş koyup hem lavaşları ısıtın hem de mangala damlayacak lezzetli yağı ve suyu da ekmeğiniz içine çeksin. Lokum gibi pişmiş tavukları lavaşların üzerine dizince minik ziyafetiniz hazır ve nazır.

KABUKLARIYLA PİŞİRİN

Şef Müge Ergül'den mangalda soğan salatası

NE LAZIM?

? 2 kilo arpacık veya minik soğan

? 7-8 yemek kaşığı zeytinyağı

? Tuz, karabiber

? 8 kaşık nar ekşisi

? 3 tatlı kaşığı sumak

? 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

NASIL YAPARIM?

? Soğanları kabuklu bir şekilde şişe geçirin. Yanan mangal ateşinde kapkara köz oluncaya kadar pişirin.

? Mangaldan alıp kabuklarını ayıklayın, tabağınıza gelişigüzel doğrayın. Sosu için nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, sumak ve pulbiberi karıştırın, üzerine dökün.

? Mangalla ilgili şunlara dikkat etmekte ayrıca fayda var: Soğan mangal için büyük bir lezzetlendiricidir. Izgarayı temizlerken soğan kullanabilirsiniz.

ORTA PİŞMİŞ OLMALI

Şef Uğur Volkan Uysal'dan dana madalyon NE LAZIM?

? 4 dilim dana bonfile

? 2 yemek kaşığı zeytinyağı

? 1 çay kaşığı piramit tuz

? 1 çay kaşığı kuru kekik

? 5 adet taze karabiber

NASIL YAPARIM?

? Dana madalyon dana etinin en yumuşak ve kıymetli yeridir. Pişirme olarak kesinlikle 'orta kararda' (orta iyi pişmiş) pişirilmelidir. Dana madalyonları tüm malzemelerle birlikte bir kasenin içerisinde marine edin. Ardından ızgaranızın üzerinde yüksek ateşte dana madalyonların her iki tarafını dörder dakika pişirin.

FARKLI BİR DOLMA

Şef Arda Türkmen'den mantar dolması

NE LAZIM?

? 7-8 adet ızgaralık mantar

? 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

? 100 gram ıspanak

? 2 diş sarımsak

? 1 tepeleme yemek kaşığı sürülebilir taze peynir

? Tuz, karabiber

? Toz kırmızıbiber

? Panko (ekmek kırıntısı)

NASIL YAPARIM?

? Mantarların saplarını çıkarın. Mantarlarınızı mangala koyun ve sularını salana kadar pişirin.

? Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. İçerisine ince doğradığınız ıspanakları ilave edin. Ispanak hafif sönünce içerisine ince doğranmış sarımsağı ekleyin.

? Ardından tuz, karabiber ve toz kırmızıbiberi ekleyip sotelemeye devam edin. Mangaldaki mantarların sularını ıspanaklı karışıma ilave edin.

? Ispanaklar pişince karışımı bir kaseye alın, krem peyniri ekleyip iyice karıştırın.

? Ispanaklı karışımla mantarların ortasını doldurun, üzerlerine panko serpin ve tekrar mangala alarak 10-15 dakika pişirip servis edin.

MANGALIN EN ACILISI

Şef Türev Uludağ'dan Adana kebabı

NE LAZIM?

? 700 gram kuzu kaburga

? 200 gram kuzu sırt

? 100 gram kuyrukyağı

? 3 adet kapya biber

? 1 tatlı kaşığı pulbiber

? 1 tatlı kaşığı tozbiber

? 30 gram tuz

NASIL YAPARIM?

? Dana eti kebap için sert. İyi kebap için erkek kuzu eti kullanılmalı. Kuyrukyağı kebapta olmazsa olmaz. Kaburgayı ve kuyrukyağını dengelemek için bir miktar kuzu sırt kullanmanız önemli. Kaburgayı, kuzu sırtı ve kuyrukyağını et tahtası üzerine alın. Tercihen zırhla, eğer zırh yoksa satırla eti kıyma haline gelinceye kadar çekin.

? Biraz zahmetli olan bu işlemden sonra içerisine kapya biberi ekleyin ve zırhla çekmeye devam edin. Tuz, tozbiber, pulbiber ekleyin ve iyice yoğurun. Et hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurmanız gerekli.

? Sonra kalınlığı yaklaşık 2 santim olan şişlere saplayın. Saplarken elinizi mutlaka ılık suyla ıslatın. Mangalın kömürünü köz haline getirin. Şişleri dizin ve ağır ateşte pişirin. Sumaklı soğan salatasıyla servis edin.

BU ADRESLER AKLINIZDA BULUNSUN

İSTANBUL

Polonez Garden

Beykoz'daki piknik alanında etlerinizi mekanın kasap bölümünden seçiyorsunuz. Çeşidine göre etlerin kilogramı 80 - 200 lira.

Salih Solman

Üsküdar Kısıklı'daki piknik alanı şehrin gürültüsünden uzak yemyeşil bir çevrenin içerisinde. Yer bulmak açısından erken gitmekte fayda var.

İnceğiz Mağaraları

İnceğiz Mağaraları'nın hemen yanında bulunan mesire alanında ücretli ve ücretsiz piknik alanları var.

İZMİR

Sarnıç piknik alanı

Gaziemir'deki piknik alanına giriş ücretsiz. Kendi mangal malzemenizi yanınızda götüyorsunuz.

Uzunkuyu

İzmirli piknikseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Burada çocuk oyun alanı ve büfe mevcut.

ANKARA

Göksu Parkı

Göl kenarındaki bu park başkentin mangal için en güzel noktalarından. Çocuklu ailelerin özellikle tercih ettiği alanda minikler için oyun bölümü var.

Mavi Göl

Mamak'taki mangal alanı göl manzaralı. Mangal yakmak için erken gitmekte fayda var çünkü Ankara'nın en çok tercih edilen piknik adreslerinden.

ELİNİZİN ALTINDA OLSUN

Yellemek için Dörtel yelpaze www.bauhaus.com.tr'de, 3 lira.

Tekerlekli kömürlü mangal www.hepsiburada.com'da, 385 lira.

Dörtel büyük boy ızgara www.bauhaus.com.tr'de,17 lira.

Mangal için portatif ahşap sehpa www.trendyol.com'da, 40 lira.

Titiz Lovely 32 parça piknik seti www.trendyol.com'da, 56 lira.

Depolife mangal seti www.trendyol.com'da, 60 lira.

Grilltider şiş, paslanmaz çelik www.ikea.com.tr'de, 35 lira.

Grilltider barbekü gereçleri seti www.ikea.com.tr'de, 50 lira.

Işıltı daire formlu kömürlü barbekü www.n11.com'da,110 lira.

Dörtel mangal kömürü www.migros.com.tr'de, 35 lira.