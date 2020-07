Mangaldan çıkan yangın 7 hektarlık ormanlık alanı yok etti - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını tamamen söndürüldü. Bölgede vatandaşların yaktığı mangaldan çıkan ve 4 saat süren yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangına sebep olan ve alevleri söndürmeye çalışırken yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Bucak'a bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarın üzerine yangın bölgesine Isparta, Antalya ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik bir çalışmayla önce kısmen, ardından da tamamen kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yakılan mangal sebebiyle çıkan yangında 7 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğünü söyleyen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Şu an Dutalan Köyü ile Çamlık köyü arasındaki yangın çıkan alandayız. Yaklaşık 7 hektarlık bir alan etkili oldu şu anda kontrol altına alınmış vaziyette. Görüyorsunuz zaman zaman dumanlar çıkıyor hala. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgemizde Antalya Burdur Isparta'daki tüm orman yangın arazözleri ve yangın söndürme araçları şu anda sahamızdalar. Ekipler de yine can havliyle çalışıyorlar. Yangın söndürme helikopterleri ve keşif helikopterleri yangın söndürmeye yardımcı oldular. Orman Bakanımız da yangının kontrol altına alındığını sosyal medya üzerinden ifade ettiler. Yangın tamamen bir dikkatsizlik sonucu çıktı. Biliyorsunuz bu günler özellikle yangın açısından dikkat edilmesi gereken hassas bir süreç. Gördüğünüz gibi ufak bir ihmal bir mangal yakma ve ateşin ormana sıçrayıp kontrolden çıkması sonucu 7 hektarlık bir alanımız kül oldu. Ciğerlerimizin bir parçası gitmiş vaziyette. Vatandaşlarımızdan bu süreçte bu yangın sürecinde çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ormanlarımızda ateş yakmamalarını tavsiye ediyorum. Bu gördüğünüz ağaçlarımız yaşamayacak artık gövdeleri oldukça zarar görmüş. Her ne kadar tepelerinde yaprak görünse de gövdeleri zarar görmüş durumda. Kesime sevk edeceğiz artık bunları. Vatandaşlardan ricam lütfen dikkatli olalım" dedi.

Yangına yaktığı mangalla sebep olan E.H. isimli vatandaşın sıçrayan alevleri kendi söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluştuğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

(Ömer Özdoğan/İHA)