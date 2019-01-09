Son Dakika Haberleri: Mangaldan Zehirlenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Mangaldan Zehirlenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

ADIYAMAN'IN Besni ilçesi'nde, ısındığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Alış hastaneye kaldırıldı.

Mangaldan Zehirlenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ADIYAMAN'IN Besni ilçesi'nde, ısındığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Alış hastaneye kaldırıldı.

Olay Cırıt Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait bakkal dükkanında ısınmak için mangal yakan Emine Alış, karbonmonoksit gazından zehirlenerek fenalaştı. Komşu esnaflar durumu fark ederek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanes'ine götürülen Alış tedaviye alındı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:10 Kaynak: DHA

Meydan Mahallesi, Besni, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Kerkük'te Bayrak Krizi Büyüyor! Irak Hükümeti'nden Büyük Tepki Geldi Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:50:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mangaldan Zehirlenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]