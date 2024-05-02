Manhattan'da 43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması İddiasıyla Suçlanan İş Adamı Hakim Karşısına Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Manhattan'da 43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması İddiasıyla Suçlanan İş Adamı Hakim Karşısına Çıkacak

Manhattan'da yaşayan iş adamı Idin Dalpour, lüks konaklama ve kripto para ticareti vaatleriyle 43 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürüttüğü iddiasıyla suçlanıyor. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Dalpour'un yatırımcılardan topladığı fonları kişisel harcamalar için kullandığı ve yatırımcılara, diğer yatırımcıların parasıyla ödemeler yaptığı belirtiliyor.

02.05.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manhattan'da yaşayan bir iş adamı, lüks konaklama ve kripto para ticareti vaatleriyle 43 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürüttüğü iddiasıyla suçlanıyor. Yatırımcılardan topladığı fonları kişisel harcamalara yönlendiren Idin Dalpour, hakim karşısına çıkacak.

43 Milyon Dolarlık Saadet Zinciri Skandalı Aydınlanıyor

New York'un ünlü Manhattan bölgesinden bir adam, yatırımcılardan 43 milyon dolar topladığı iddia edilen uzun soluklu bir Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak dolandırıcılıkla suçlanıyor. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Idin Dalpour adlı şahıs, dün sabah gözaltına alındı. Şahsın gün içerisinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD Savcısı Damian Williams, Dalpour'un yatırımcılara Las Vegas'ta bir konaklama tesisi ve kripto para birimi ticareti işine yatırım yaparak yüksek getiri sağlayacağını vaat ettiğini belirtti. Williams, "Dolpour'un iddialarının bir serap olduğunu ve aslında yatırımcılara, diğer yatırımcıların parasıyla ödemeler yaptığı klasik bir Ponzi şeması yürüttüğünü" ifade etti.

İddialara göre Dalpour, 2022 yılı başlarından bu yılın Nisan ayına kadar hem ABD içinde hem de uluslararası alanda yatırımcıları hedef aldı. Bu süreçte, toplanan fonların iddia edildiği amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı, bunun yerine Dalpour tarafından kişisel olarak zimmetine geçirildiği ve yeni gelen yatırımcıların paralarıyla önceki yatırımcılara ödemeler yapıldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Ponzi şemasının mağdurlarıyla yüzleştiğinde Dalpour, "Ne yapabilirsiniz ki? Sadece beni hapse atabilirsiniz." dediği aktarıldı.

Kripto Para, Manhattan, New York, Hakim, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Manhattan'da 43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması İddiasıyla Suçlanan İş Adamı Hakim Karşısına Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Manhattan'da 43 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması İddiasıyla Suçlanan İş Adamı Hakim Karşısına Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement