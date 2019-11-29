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Manifestolar havada uçuştu

6 saat önce

Bursa'da öğrenciler, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' ve 'Dünya Felsefe Günü' dolayısıyla 'özgür çocuk manifestosu'nu uçak yapıp gök yüzüne fırlattı.

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Bursa'da öğrenciler, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' ve 'Dünya Felsefe Günü' dolayısıyla 'özgür çocuk manifestosu'nu uçak yapıp gök yüzüne fırlattı.


20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' ve 'Dünya Felsefe Günü' dolayısıyla 'özgür çocuk manifestosu' isimli program bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte mikrofonlardan çocuk haklarını çiğnendiğini vurgulayan ve bu hakların var olmasını isteyen günün kahramanları çocuklar, ardından fikirlerini kağıtlara yazıp uçak yaptı. Daha sonra bu uçakları insanların okumasını isteyen çocuklar, AVM'nin 2 katından hep birlikte bunları insanların üzerine doğru attı.


Dışarıdan öğrenme programı dolayısıyla faaliyeti bugüne ertelediklerini söyleyen Bilgi Eğitim Kurumları (BEK) Kurucu Müdürü Mehmet Güneş, "Dünya Çocuk Hakları Günü' ve 'Dünya Felsefe Günü' dolayısıyla çocuklarımızın entelektüel özgürlüğe kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Bu amaca bağlı olarak çocuklarımız kendi özgür bilinçleri ve akıllarından geçen yaşadıkları zihinlerine ve yüreklerine dokunan şeyi dillendirmek istediler. Biz sadece burada tercüman görevi üstlendik. Kısmen ifade ettiklerini bir manifesto formatına çevirmeye yönelik bir katkımız oldu" dedi. - BURSA

Çocuk Hakları Günü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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