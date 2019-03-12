''Manik Atak''ın Doğuş Hikayesini Devrim Yakut Ve Bihter Dinçel Anlatıyor
1 saat önce
Sezonun en panikli, en dedikodulu, bol karakterli, bol kahkahalı oyununun yaratacıları ve oyuncuları Devrim Yakut ve Bihter Dinçel Manik Atak'ın doğuş hikayesini anlattı.
Devrim Yakut ''İki kadın olarak meselelere aynı yerden bakmamız ve çok fazla ortak yaşanmışlıklarımızın olması Manik Atak'ı ortaya çıkarmamızı sağladı. 8 ay boyunca birbirimizi bırakmadan sürekli buluştuk sohbet ettik, çalıştık. Bu müthiş hikaye böylece başladı'' dedi.
Bihter Dinçel ''Manik Atak serüveni Devrim'le sürpriz bir şekilde tanışmamızla başladı. Beraber bir oyun yapmak istedik. Sohbetlerimizde mutluluklarımızı, kederlerimizi paylaştık ve bu bir dostluğa dönüştü. Hem kendi hikayelerimizden hem de dışarda etkilendiğimiz hikayelerden yola çıkarak başlıklar oluşturduk. Çok eğlenceli, iki kadın oyuncu hikayesi çıktı ve Manik Atak başladı'' dedi.
Başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in paylaştığı, iki kadının 10'dan fazla karakteri canlandırdığı "zamanda bir yolculuk" hikayesini eğlenceli bir dille anlatan "Manik Atak"tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:21 Kaynak: Bültenler
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