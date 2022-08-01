Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

01.08.2022 14:32
Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

MANİLA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in dört bir yanından toplam 40 yarışmacının katıldığı güzellik yarışması Binibining Pilipinas'ta Pazar gecesi büyük taç giyme töreni düzenlendi.

MANİLA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in dört bir yanından toplam 40 yarışmacının katıldığı güzellik yarışması Binibining Pilipinas'ta Pazar gecesi büyük taç giyme töreni düzenlendi. Etkinlikte, ülkeyi bu yıl uluslararası yarışmalarda Miss International, Miss Globe, Miss Intercontinental ve Miss Grand International olarak temsil edecek yeni kraliçelere taçları takıldı.

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nda taç giyen Binibining Pilipinas International unvanı sahibi Nicole Borromeo (ortada) Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde sahnede görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde adaylar sahnede görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde bir aday mayo yarışması sırasında sahnede görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde bir aday gece elbisesiyle yürüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde kazanan adaylar yeni giydikleri taçlarıyla sahnede poz veriyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi

Filipinler'de yer alan Quezon'da düzenlenen Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışması'nın Büyük Taç Giyme Gecesi'nde Binibining Pilipinas Intercontinental seçilen Gabrielle Camille Basiano gece elbisesiyle yürüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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