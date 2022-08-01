MANİLA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler 'in dört bir yanından toplam 40 yarışmacının katıldığı güzellik yarışması Binibining Pilipinas'ta Pazar gecesi büyük taç giyme töreni düzenlendi. Etkinlikte, ülkeyi bu yıl uluslararası yarışmalarda Miss International, Miss Globe, Miss Intercontinental ve Miss Grand International olarak temsil edecek yeni kraliçelere taçları takıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Filipinler'de Binibining Pilipinas 2022 Güzellik Yarışmasının Taç Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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