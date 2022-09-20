İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetler Son 10 Yılda Asya-Pasifik Bölgesinde 225 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetler Son 10 Yılda Asya-Pasifik Bölgesinde 225 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti

20.09.2022 17:52
İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetler Son 10 Yılda Asya-Pasifik Bölgesinde 225 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti

MANİLA, 20 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) ortaklaşa hazırladığı ve Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, 2010-2021 yılları arasında doğa olaylarının yol açtığı afetlerin Asya ve Pasifik bölgelerinde 225,3 milyon...

MANİLA, 20 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) ortaklaşa hazırladığı ve Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, 2010-2021 yılları arasında doğa olaylarının yol açtığı afetlerin Asya ve Pasifik bölgelerinde 225,3 milyon kişiyi yerinden ettiği tahmin ediliyor. Bu rakam aynı dönemde dünya genelinde aynı nedenle yerinden edilenlerin sayısının dörtte üçüncü oluşturuyor. Rapor, Asya ve Pasifik'in küresel olarak afet nedeniyle yerinden edilmelerden en çok etkilenen bölgeler olduğunu gösteriyor. Pasifik, nüfusuna oranla "en büyük" yerinden edilme riskine sahip. Doğu Asya ve Güneydoğu Asya en yüksek felaket nedeniyle yerinde edilme sayılarına sahip ve Asya ve Pasifik bölgelerindeki yerinden edilmelerin üçte ikisini oluşturuyor. Bu bölgeyi Güney Asya takip ediyor.

Büyük ölçekli fırtınalar ve seller, kuraklıklar, depremler, tsunamiler ve yanardağ patlamaları milyarlarca insanın yaşadığı bu geniş bölgede her yıl milyonlarca insanı yerinden ediyor. ADB'nin İklim Değişikliği ve Afet Riski Yönetimi Tematik Grubu Başkanı Noelle O'Brien, "Yerinden edilme ölçeği artıyor" dedi. O'Brien, "Afet nedeniyle yerinden edilmeler Asya ve Pasifik'te kalkınmanın getirilerini aşındırıyor ve uzun vadede bölgenin refahını tehdit ediyor" diye ekledi. O'Brien ayrıca, "bölgenin kalkınma hedeflerinden geri adım atmaması için afet risk yönetimine ilişkin politika ve önlemlerin güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı. Rapor, iklim değişikliğinin etkilerinin görünür hale gelmekte olduğuna, afetlerin sıklığı ve yoğunluğu artarken gıda güvensizliği ve su kıtlığına yol açarak yerinden edilenlerin sayısını yükselteceğinin öngörüldüğüne dikkat çekerek, iklim değişikliğinin afetler nedeniyle yerinden edilmelerdeki rolüne dikkat çekiyor. IDMC Direktörü Alexandra Bilak, "Afetler, Asya ve Pasifik'e yüz milyarlarca dolara mal oluyor," dedi ve şöyle devam etti: "Ancak, hala en önemli maliyeti, her yıl hafiflemeden devam eden afetler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan ödüyor."

YORUMLAR
500
Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü Çin ile Vietnam'ın Başbakanları Telefonda Görüştü
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Eylül, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetler Son 10 Yılda Asya-Pasifik Bölgesinde 225 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:08:04. #1.12#
SON DAKİKA: İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetler Son 10 Yılda Asya-Pasifik Bölgesinde 225 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement