Çin ve Filipinler'den İkili İlişkilerde Altın Dönem Başlatma Kararı - Son Dakika
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Çin ve Filipinler'den İkili İlişkilerde Altın Dönem Başlatma Kararı

30.08.2022 14:11
Çin ve Filipinler'den İkili İlişkilerde Altın Dönem Başlatma Kararı

MANİLA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir yetkili Pazartesi günü, Çin ve Filipinler'in ikili ilişkilerde "altın dönem" başlatma ve bölgesel barış ve kalkınma için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.

MANİLA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir yetkili Pazartesi günü, Çin ve Filipinler'in ikili ilişkilerde "altın dönem" başlatma ve bölgesel barış ve kalkınma için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi. ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı başkanı Liu Jianchao Manila'da, Filipinler Temsilciler Meclisi Başkanı ve Lakas-Hristiyan Müslüman Demokratlar (Lakas-CMD) Partisi Başkanı Martin Romualdez, eski Devlet Başkanı ve Temsilciler Meclisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Gloria Macapagal Arroyo, Dışişleri Bakanı Enrique Manalo'nun yanı sıra Senato azınlık lideri Aquilino Pimentel III ile görüşmelerde bulundu. Çin ve Filipinler üst düzey yakın görüş alışverişini devam ettirme, siyasi partiler arası iletişimi ve halklar arası paylaşımı artırma, pragmatik işbirliğini derinleştirme, anlaşmazlıkları uygun şekilde çözme ve bölgedeki barış, istikrar, kalkınma ve refaha birlikte katkıda bulunma konusunda anlaşma sağladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Filipinler'den İkili İlişkilerde Altın Dönem Başlatma Kararı - Son Dakika

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