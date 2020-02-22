Manipülatif işlem yapan bankalara ceza geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manipülatif işlem yapan bankalara ceza geliyor - Son Dakika Ekonomi

Manipülatif işlem yapan bankalara ceza geliyor

55 dakika önce

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.

Manipülatif işlem yapan bankalara ceza geliyor, System.String[]

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:05 
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