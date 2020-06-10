Manipülatörler SPK kıskacında - Son Dakika

Manipülatörler SPK kıskacında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz.

Manipülatörler SPK kıskacında, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin gözetim ve denetim faaliyetlerinin, SPK ve Borsa İstanbul tarafından bütüncül bir anlayışla, koordineli ve günlük bazda yürütüldüğünü anlatan Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

Taşkesenlioğlu, SPK'nın denetim faaliyetleri çerçevesinde, "Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)" ve "İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)" kapsamında 2019 yılında 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387,86 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini kaydetti.

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "2020 yılının ilk beş ayında ise, 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulurken, 62 kişiye 37 milyon 685 bin 12,93 TL tutarında idari para cezası tesis edildi." dedi.

- "Yılbaşından bu yana ise 342 kez yatırımcı ve pay bazında tedbir uygulandı"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, gözetim faaliyetleri kapsamında SPK tarafından, "Bilgi Suistimali" ve "Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarının işlendiğine dair makul şüphenin oluştuğu olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak; 2019 yılı içinde 30 farklı pay ve 2020 yılı içerisinde ise 16 farklı pay ile ilgili olarak başta işlem yasağı olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Oluşabilecek olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini önleyebilmek adına SPK tarafından Borsa İstanbul'a farklı mekanizmalar aracığıyla tedbir alabilme yetkisi verildiğini kaydeden Taşkesenlioğlu, bu mekanizmalar kapsamında Borsa İstanbul tarafından 2019 yılında 410 kez, yılbaşından bu yana ise 342 kez yatırımcı ve/veya pay bazında tedbirlerin uygulandığını belirtti.

Taşkesenlioğlu, olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin görüldüğü durumlarda hem SPK hem de Borsa İstanbul tarafından anlık incelemeler yapıldığının altını çizerek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda, meydana gelen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinde suç veya suç şüphesinin oluştuğu durumlarda, Kurulumuzca gerekli tedbirler alınmaktadır." dedi.

Tüm bu faaliyetlerin günlük olarak, SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi koordinasyonunda Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu ile birlikte yürütüldüğünü dile getiren Taşkesenlioğlu, "Son dönemde Borsa İstanbul'a yoğun bir ilginin olduğunu ve artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini görüyoruz. SPK olarak buna geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

- "Mesajlaşma gruplarında yatırımcıları yanlış yönlendiren gruplar da mercek altına alındı"

Taşkesenlioğlu yatırımcıları, haklarında daha önce SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yönlendirilmemeleri konusunda uyardı.

Özellikle sosyal medya ortamında, yetkisiz kişilerin yatırım tavsiyesinde bulunarak yatırımcıları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine bu alanı mercek altına alıp ceza ve tedbirlerle denetimleri sıkılaştırdıklarını vurgulayan Taşkesenlioğlu, denetimlerden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle insanların yanlış yönlendirildiğini belirterek bu grupların da mercek altına alındığını söyledi.

Taşkesenlioğlu, söylenti ve tüyo ile borsaya yatırım yapılmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Kredi çekerek, borç alarak değil tasarruflarımızla borsa paylarına yatırım yapılması gerekir. Borsa yatırımının rasyonel gerekçelerle, kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli bir yatırım alanı olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manipülatörlerden en etkin korunmanın, kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine ve spekülasyonlara kulak asmamak olduğunu aksi taktirde büyük zararlara neden olabileceğini belirten Taşkesenlioğlu, manipülasyon yaparak suç işleyen kimselerden uzak durulması, bu kişilerin SPK'ya şikayet edilmesi ve kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden bu suça ortak olunmaması gerektiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manipülatörler SPK kıskacında - Son Dakika Ekonomi

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