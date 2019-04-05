Manisa 10 Yıl Emek Verdiği Bağındaki Asmaları Bir Gecede Kestiler

10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestilerManisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Fehmi Kurt'un üzüm bağındaki 1100 asmadan 600'üne, gövdelerinden kesilerek zarar verildi.

10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Fehmi Kurt'un üzüm bağındaki 1100 asmadan 600'üne, gövdelerinden kesilerek zarar verildi. Kurt'un şikayetçi olması üzerine jandarma bağa zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Saruhanlı'nın Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası çiftçi Fehmi Kurt'un Adiloba Mahallesi Gerenlik Mevkisi'nde bulunan 5 dönüm üzüm bağındaki asmalara, geçen 19 Mart gecesi gövdeleri kesilerek zarar verildi. Sabah çevrede bağı bulunan diğer üreticilerin durumu bildirmesi üzerine bağına giden Kurt, yeni yeni filizlenmeye başlayan ve toplam 5 ton üzüm almayı hedeflediği bağındaki 1100 asmadan 600'ünün gövdelerinden ikiye kesildiğini görünce şoke oldu. Soluğu Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alan Kurt, bağına zarar veren kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma, bağa kimin zarar verdiğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.



'10 YILLIK EMEĞİM BOŞA GİTTİ'



Herhangi bir kimseyle düşmanlığı olmadığını belirten Fehmi Kurt, Bağımı bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bu bağdan artık mahsul alamam. Zararım 200 bin lira. Bir bağın yetişmesi 3 yıllık bir süre alıyor. Maddiyatı geçtim. 10 yıllık emeğim boşa gitti. Bu olayın teknik yönden incelenip, suçlunun bulunmasını istiyorum. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kim neden böyle bir şey yapar anlamış değilim. Bağımın halini görünce yüreğim parçalandı dedi.



'ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN RIZKI VARDI'



Bu bağda çoluğumun, çocuğumun rızkı vardı diyen Kurt, Akşama kadar bağmın bakımını yapmıştım. Olay muhtemelen ben bağdan ayrıldıktan sonra yani gece yaşandı. Bağıma zarar verenlerin kısa sürede yakalanıp, adalet karşısında hesap vereceği günü iple çekiyorum. Bunun adı vicdansızlık. Bunu yapanın aklından zoru olmalı. TARSİM sigortam var. Ancak, bu yaşanan doğal afet olmadığı için zararımı karşılamıyor diye konuştu.

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