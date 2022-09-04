Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı

04.09.2022 12:53
Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Olay Yeri Güvenliği' eğitimlerinin ikinci çalıştayı yapıldı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Olay Yeri Güvenliği' eğitimlerinin ikinci çalıştayı yapıldı. Çalıştayda 19 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihler arasında AFAD, ambulans, polis, jandarma ve itfaiye aracı kullanan tüm sürücü ve ekip amirlerine "Olay Yeri Güvenliği" eğitimi verileceği bildirildi.

Trafik kazalarında meydana gelen ikincil kazalara bağlı olarak ortaya çıkan can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlükleri tarafından verilecek olan, olay yeri güvenliği eğitimi programı ile ilgili ikinci koordinasyon toplantısı 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlendi.

Yapılan toplantıya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ünal Erdemir ve Denetim ve Eğitim Astsubayı N. Mert Dölek, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Komiser Anıl Yorulmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdür Vekili Kazım Memiş, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim Yardımcısı Dr. Müge Vural katıldı.

İlgili komisyon tarafından 19 Eylül 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak şekilde eğitim planlaması yapıldı. Eğitimlerde, acil durum ve trafik kazalarına müdahale eden AFAD, ambulans, polis, jandarma ve itfaiye aracı kullanan tüm sürücü ve ekip amirlerine "Olay Yeri Güvenliği" eğitimi verileceği ve 'Önce emniyet' düsturundan hareketle, personelin olay yerinde alması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler ilçe merkezlerinde yapılacak olan eğitimler vasıtasıyla ilgili personele aktarılacağı açıklandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement