Son Dakika Haberleri: Manisa 18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu
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Manisa 18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

2 saat önce

18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulunduManisa'nın Yunusemre ilçesinde, yalnız yaşayan 18 yaşındaki Gamze Kurt, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yalnız yaşayan 18 yaşındaki Gamze Kurt, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün saat 08.00 sıralarında, Gamze Kurt'un yaşadığı Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki müstakil evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde buldu. Av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlenen Kurt'un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kurt'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından suç aleti av tüfeğiyle birlikte G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.'yi (30) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Manisa 18 yaşındaki genç kız evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Gamze Kurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:40 Kaynak: DHA
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