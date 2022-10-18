Son dakika haber: Manisa'da zincirleme kaza: 24 yaralı

Manisa'da zincirleme kaza: 24 yaralı

Manisa'da yolcu otobüsü, işçi servisi minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada 24 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'da yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. 24 yaralının ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken bazı yaralıların da kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesinde Manisa- Turgutlu karayolunun Turgutlu istikametinde saat 16.50 sıralarında bir aracın hatalı sollama yapması sonucu M.E.T. idaresindeki 01 ABV 255 plakalı minübüs önüne geçen araca çarpmamak için ani fren yapınca İzmir'den Adıyaman'a doğru hareket halinde olan A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı yolcu otobüsü minübüse ve yanındaki 35 GC 7216 plakalı otomobile çarptı. Yolcu otobüsünün arkasından gelen M.K. İdaresindeki 45 J 6982 plakalı işçi servisi de otobüse çarparak durabildi. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken yolcu otobüsü, işçi servisi ve minibüste bulunan yaralılar kendilerini araçlardan dışarı atarak yol kenarında birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Manisa merkezdeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri ile Turgutlu ilçesindeki hastanelere sevk edilirken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.

Aynı işçi ikinci kez kazaya yakalandı

Daha önce de yine Manisa-Turgutlu yolunda işçi servisinde kazaya yakalanan ve yaşadığı travmayı atlatamadığını belirten yaralı bir kadın işçi de olay yerine gelen eşiyle birlikte hastanenin yolunu tuttu. Kazayla ilgili çalışma başlatılırken uzun süre trafiğe kapalı kalan ve yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ve trafik ekipleri trafik akışını kontrollü olarak vermeye başladı.