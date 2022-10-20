Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında esrar ve uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Soma ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza, 2 adet extacy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili G.O. (31) isimli şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.O. tutuklandı. - MANİSA