Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da iki katlı ahşap evde yangın

Manisa haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangında yaralanan olmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangında yaralanan olmadı. Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nde Ali D.'ye ait iki katlı ahşap evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Tüm evi saran yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA

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