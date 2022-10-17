Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da litrelerce kaçak rakı ve şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da litrelerce kaçak rakı ve şarap ele geçirildi

17.10.2022 16:55
Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da litrelerce kaçak rakı ve şarap ele geçirildi

Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 70 litre kaçak rakı, 600 litre şarap ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 70 litre kaçak rakı, 600 litre şarap ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bugün 13.30 sıralarında S.Ç. (48/E) isimli şahsın ikametinde kaçak rakı ürettiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri S.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda, 70 litre kaçak rakı, 600 litre şarap ve 1 adet damıtma düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da litrelerce kaçak rakı ve şarap ele geçirildi - Son Dakika

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