Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'da uyuşturucudan 3 tutuklama - Son Dakika
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Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'da uyuşturucudan 3 tutuklama

09.10.2022 17:32
Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'da uyuşturucudan 3 tutuklama

Manisa habere göre Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde durdurulan iki araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde durdurulan iki araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3,21 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan F.Y.Y. (32) ve L.Y. (23), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda ise Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan E.Y. (36), sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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Bülent Arınç'ın acı günü Bülent Arınç'ın acı günü
Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'da uyuşturucudan 3 tutuklama - Son Dakika

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