Manisa 3. sayfa haberleri... Ahmet Kemal Kılınç'ın adı Saruhanlı'da yaşayacak - Son Dakika
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Manisa 3. sayfa haberleri... Ahmet Kemal Kılınç'ın adı Saruhanlı'da yaşayacak

06.10.2022 11:18
Manisa 3. sayfa haberleri... Ahmet Kemal Kılınç'ın adı Saruhanlı'da yaşayacak

Gelen Manisa haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Saruhanlı'da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Ahmet Kemal Kılınç'ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Saruhanlı'da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Ahmet Kemal Kılınç'ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Merhum Kılınç'ın ailesi, evlatlarının isimlerinin yaşatılacak olmasından dolayı duygulandıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İtfaiye Amiri olarak görev yapan ve hayat kurtarmak için gittiği kazada kalp krizi geçirerek yaşama veda eden Ahmet Kemal Kılınç'ın adı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla memleketi Saruhanlı'da itfaiye müfrezesine verildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte Ahmet Kemal Kılınç İtfaiye Müfrezesi'ni ziyaret ederek, merhum Kılınç'ın ailesiyle bir araya geldi. Evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ve duygusal anlar yaşayan Kılınç ailesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Merhumu rahmetle anan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Saruhanlı'nın Apak Mahallesi Dağ yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu Saruhanlı İtfaiye Amirimiz Ahmet Kemal'i kaybetmiştik. Arkadaşımızın adı artık bu müfrezede yaşayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ahmet Kemal Kılınç arkadaşımızı rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manisa 3. sayfa haberleri... Ahmet Kemal Kılınç'ın adı Saruhanlı'da yaşayacak - Son Dakika

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