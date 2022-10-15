Manisa 3. sayfa haberleri | Alaşehir'de motosikletlere yönelik uygulama - Son Dakika
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Manisa 3. sayfa haberleri | Alaşehir'de motosikletlere yönelik uygulama

15.10.2022 00:57
Manisa 3. sayfa haberleri | Alaşehir'de motosikletlere yönelik uygulama

Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik jandarması ekipleri tarafından motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirmek ve yaşanabilecek kazalarda motosiklet sürücülerinin yaralanmalarını ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik jandarması ekipleri tarafından motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirmek ve yaşanabilecek kazalarda motosiklet sürücülerinin yaralanmalarını ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Motosikletlerin karıştığı kazaları en aza indirmek ve yaşanabilecek kazalarda motosiklet sürücülerinin yaralanmalarını ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamaya Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Motorize Trafik Timi ve 5 Jandarma Motorize Asayiş Timi, 3 Jandarma Trafik Timi ve 1 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 48 trafik ve asayiş personeli katıldı.

458 motosiklet ve sürücü kontrol edildiği denetimde 91 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken 48 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler esnasında özellikle çalıntı kaydı ile aranan motosikletlerin tespiti için şase ve motor numaralarından sorgu yapıldı. Yapılan sorgu sonucunda son 1 ay içerisinde 19 adet çalıntı kaydı ile 22 adet yakalama kaydı ve 42 adet buluntu aranan motosiklet yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Trafik Komutanı Başçavuş Mehmet Can Hazer, denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa 3. sayfa haberleri | Alaşehir'de motosikletlere yönelik uygulama - Son Dakika

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