Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika
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Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

7 saat önce

Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandıMANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

Manisa 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
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