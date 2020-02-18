Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1) - Son Dakika

Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1)

6 saat önce

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa 5.2'lik depremle sallandı (1), System.String[]

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Deprem anından görüntüler

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:44 Kaynak: DHA
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