Manisa 5.2'lik depremle sallandı (2) - Son Dakika

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anında bir kasap dükkanında çekilen görüntüde vitrinde çıkarılan etlerin, sarsıntıda saniyelerce sallanması yer aldı.

Tolga TAHÇI- Cemil SEVAL/MANİSA,