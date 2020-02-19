Manisa 5.2'lik depremle sallandı - 9 - Son Dakika

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EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.2'lik depremin ardından, ilçeye bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise sarsıntının ardından kullanılamaz hale geldi.

'ÇADIRLARDAN EVLERE DÖNÜYORDUK, YENİDEN ÇADIRA DÖNDÜK'

Deprem sırasında namaz kıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Necmiye Güngör (65), 22 Ocak'taki depremin ardından yeni evlerine dönmeye başladıklarını belirterek, "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun" dedi.

'ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ'

22 Ocak'taki depremde evinin ağır hasar görmesi nedeniyle AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör (35), "Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi bir şey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5- 6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü bir şey olmaz" diye konuştu.

'BU GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEĞİZ, KORKUYORUZ'

Deprem sırasında Kırkağaç'ta olduklarını ve korkudan çadırların kurulduğu Karakurt Mahallesi'ne geldiklerini söyleyen Fatma Alkan (32), o anları şöyle anlattı:

"Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktık. İlçeden Karakurt Mahallesi'ne geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter."

'UMUYORUZ Kİ BİR AN ÖNCE BİTER'

22 Ocak'ta meydana gelen depremde evi ağır hasar görenlerden buru olan Cevdet Uyar (54), "Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer" dedi.