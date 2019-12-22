Manisa Açık Oto Pazarına büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa Açık Oto Pazarına büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi

Manisa Açık Oto Pazarına büyük ilgi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen ve geçtiğimiz hafta ilk kez kapılarını açan Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı, ikinci haftasında da büyük ilgi gördü.

Manisa Açık Oto Pazarına büyük ilgi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen ve geçtiğimiz hafta ilk kez kapılarını açan Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı, ikinci haftasında da büyük ilgi gördü. Açık oto pazarı, araçlarını satacak olan vatandaşlar ile yeni araç alma hayalini kuran Manisalıları bu hafta da bir araya getirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı geçtiğimiz hafta pazar günü açıldı. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken açık oto pazarı, açıldığı ilk gün Manisa ve çevre illerden gelen çok sayıda araç sahibini bir araya getirmişti. Açılışının ilk anlarından itibaren yoğun ilgi gören açık oto pazarı, ikinci haftasında da araçlarını satacak olan vatandaşlar ile yeni araç alma hayalini kuran Manisalıları bu hafta da bir araya getirdi. Vatandaşlar, bölgede açık oto pazarının kurulmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, hem araç satıcıları hem de alıcılar, pazarın yoğunluğundan oldukça memnun kaldı. 500 araç kapasiteli olan Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı, pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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