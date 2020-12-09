Manisa Adliyesi'nde de HES kodu uygulaması bugünden itibaren aktif olarak uygulanacak - Son Dakika

Manisa Adliyesi'nde de HES kodu uygulaması bugünden itibaren aktif olarak uygulanacak
09.12.2020 11:53
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada birçok kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmaya başlanan HES Kodu ile girişlerin bugünden itibaren Manisa Adliyesi'nde de aktif olarak uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada birçok kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmaya başlanan HES Kodu ile girişlerin bugünden itibaren Manisa Adliyesi'nde de aktif olarak uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Korona virüs (Covid-19) salgını çerçevesinde geçtiğimiz süreçte tüm kamuda olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da Sağlık Bakanlığı'nın kararları ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok önlem hayata geçirilmiştir. Bakanlık genelgeleri doğrultusunda 09.12.2020 Çarşamba gününden itibaren Manisa Adliye binasında HES Uygulaması tamamen aktif olarak uygulanacaktır." - MANİSA
Son Dakika UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini