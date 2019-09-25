Manisa AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İçişleri Bakanlığı tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek 'Afet Çantası' takdim etti.



İçişleri Bakanlığı tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edilmesiyle birlikte Manisa AFAD özellikle depremlerle ilgili vatandaşlara farkındalık oluşturulması için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Manisa AFAD Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Deniz'e afet çantası takdim eden AFAD Müdürü Yılmaz, deprem sonrası ilk 72 saat için vatandaşların tüm ihtiyaçların bulunduğu çanta ile ilgili bilgi verdi.



Ziyarette konuşan Manisa AFAD Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından 1 yıl boyunca afetlere hazırlık yılı ilan edildi. Bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her ay farklı bir tema işleniyor. Bu ayın teması da afetlere hazırlık çantası. Çantamızı da Manisa Valimiz Ahmet Deniz'e takdim ettik. Çanta içerisinde ilk 72 saatte vatandaşlarımızın deprem sonrası acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir takım malzemeler var. Bu malzemelerle o karışık ortamda herhangi bir yere ihtiyaç olmadan 72 saatini idame ettirebilecekler" dedi.



Kamuoyunda özellikle depremlerle ilgili farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Afete hazırlık yılı' ilan edildi. Onun için de kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Özellikle Anadolu coğrafyası deprem kuşağında. Geçmişten beri depremlerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Onun için depreme hazırlıklı olmaktan başka çaremiz de yok. Özellikle bu ay da deprem çantasının ilk 72 saatte ihtiyaç olan malzemelerin olduğu çantamız bize takdim edildi. Bütün evlerde bu çantanın olmasını arzu ediyoruz. Çünkü saatler önemli. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama deprem bilincini de aşılamamız, öğretmemiz lazım" diye konuştu. - MANİSA