Son Dakika Haberleri: Manisa AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti
Son Dakika Güncel Haber

Manisa AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti

40 dakika önce

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İçişleri Bakanlığı tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek 'Afet Çantası' takdim etti.

Manisa AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti, System.String[]

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İçişleri Bakanlığı tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek 'Afet Çantası' takdim etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edilmesiyle birlikte Manisa AFAD özellikle depremlerle ilgili vatandaşlara farkındalık oluşturulması için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Manisa AFAD Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Deniz'e afet çantası takdim eden AFAD Müdürü Yılmaz, deprem sonrası ilk 72 saat için vatandaşların tüm ihtiyaçların bulunduğu çanta ile ilgili bilgi verdi.


Ziyarette konuşan Manisa AFAD Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından 1 yıl boyunca afetlere hazırlık yılı ilan edildi. Bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her ay farklı bir tema işleniyor. Bu ayın teması da afetlere hazırlık çantası. Çantamızı da Manisa Valimiz Ahmet Deniz'e takdim ettik. Çanta içerisinde ilk 72 saatte vatandaşlarımızın deprem sonrası acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir takım malzemeler var. Bu malzemelerle o karışık ortamda herhangi bir yere ihtiyaç olmadan 72 saatini idame ettirebilecekler" dedi.


Kamuoyunda özellikle depremlerle ilgili farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Afete hazırlık yılı' ilan edildi. Onun için de kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Özellikle Anadolu coğrafyası deprem kuşağında. Geçmişten beri depremlerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Onun için depreme hazırlıklı olmaktan başka çaremiz de yok. Özellikle bu ay da deprem çantasının ilk 72 saatte ihtiyaç olan malzemelerin olduğu çantamız bize takdim edildi. Bütün evlerde bu çantanın olmasını arzu ediyoruz. Çünkü saatler önemli. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama deprem bilincini de aşılamamız, öğretmemiz lazım" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı
Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı İstanbullular gece boyu tam 26 artçı sarsıntıyla sallandı! Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:15:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]