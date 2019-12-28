Manisa AFAD'tan 'Tehlike Avı' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa AFAD'tan 'Tehlike Avı' denetimi - Son Dakika

Manisa AFAD'tan 'Tehlike Avı' denetimi

6 saat önce

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, olası bir afet anında tehlike oluşturacak eşya ve materyallerin insanlara verebileceği zararların engellenmesine yönelik tehlike avı denetimi yapıldı.

Manisa AFAD'tan 'Tehlike Avı' denetimi, System.String[]

Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, olası bir afet anında tehlike oluşturacak eşya ve materyallerin insanlara verebileceği zararların engellenmesine yönelik tehlike avı denetimi yapıldı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için başlattığı "Afetlere Hazırlık Yılı" çalışmaları Manisa'da sürüyor. Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Aralık ayı için belirlenen "Bina Güvenliği" teması çerçevesinde Manisa AFAD Müdürlüğü tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde deprem, yangın, sel ve taşkın gibi afetlerde bina güvenliğine yönelik tehlike avı denetimi yapıldı. Denetim AFAD İl Müdürü Güray Karakaya ve İl Sağlık Müdürlüğünden Acil Afet ve SAKOM Birim Sorumlusu Dr. Suat Özçevikel'in katılımı ile gerçekleşti. Denetim sonunda açıklama yapan AFAD İl Müdürü Karakaya, depremlerde yaralanmaların yarısından fazlasının ölümlerine yaklaşık yüzde 3'ünün yapısal olmayan sebeplerden kaynaklı olduğunu belirtti.


Binalarımızın yapısal risklerinin yanı sıra yapısal olmayan risklerinin de belirlenmesinin önemine değinen Karakaya, "Yaşadığımız yerlerde alacağımız küçük önlemler deprem anında cankurtaran olabilir. İlimizdeki hastane, okul gibi kamuya ait binalarda kurum yetkilileri ile tehlike avı yaparak toplumun dikkatini yaşam alanlarında kişisel olarak alabileceğimiz tedbirlere çekmek istiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan Karakaya, Muradiye Kız Yurdunda AFAD gönüllülük sistemini tanıtan bir sunum yaptı. AFAD gönüllülerine verilen eğitimlerin anlatıldığı sunumun sonunda gönüllü olanların e-devlet üzerinden başvuruları alındı. - MANİSA

Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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