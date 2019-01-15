Manisa Afad Yolda Kalanları Kurtardı

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDIDağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı.

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü (3)



AFAD YOLDA KALANLARI KURTARDI



Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Güney Mahallesi yakınlarında yolda kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı. Jandarma ise güzergah boyunca denetimlerini artırırken kar lastiği ve zinciri takılı olmayan araçlara geçiş izni vermedi.

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