Son Dakika Haberleri: Manisa Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiyeden Kurtarma Çalışması

Manisa Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiyeden Kurtarma Çalışması

31 dakika önce

Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiyeden kurtarma çalışmasıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı.

Manisa Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiyeden Kurtarma Çalışması, System.String[]
Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiyeden kurtarma çalışması

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, bugün saat 16.00 sıralarında itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya itfaiye görevlisi çıktı. Bu sırada kedi korkarak ağaçtan indi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

Turgutlu, İtfaiye, Güncel
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