Manisa Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiyeden Kurtarma Çalışması
31 dakika önce
Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiyeden kurtarma çalışmasıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı.
Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiyeden kurtarma çalışması
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesindeki bir ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi
Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, bugün saat 16.00 sıralarında itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya itfaiye görevlisi çıktı. Bu sırada kedi korkarak ağaçtan indi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:09 Kaynak: DHA
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