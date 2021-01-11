Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor

11.01.2021 11:21

Manisa'nın Demirci ilçesi merkezine 40 kilometre uzaklıkta mahalle statüsündeki 300 nüfuslu Ahatlar köyünün 136 yıllık camisi, duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesi merkezine 40 kilometre uzaklıkta mahalle statüsündeki 300 nüfuslu Ahatlar köyünün 136 yıllık camisi, duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, duvarları süslemelerle bezeli Ahatlar Camisi, yalnızca bölgeyi gezen ziyaretçilerin değil sanat tarihi meraklılarının ve araştırmacıların da dikkatini çekiyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Halil İbrahim Eryılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Özgür Yıldız ile cami hakkında iki yıl süren bir araştırma yaptıklarını ve bunu bir makalede yayımladıklarını belirtti.

Caminin geç dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıdığını aktaran Eryılmaz, şöyle konuştu:

"18'inci yüzyılda Batılılaşma hareketleri ile birlikte Batı kaynaklı Barok ve Rokoko süslemeler ilk önce İstanbul'da saray çevresinde görülmeye başlandı. Bu desenlerin içine daha sonra duvar resimleri de girmeye başlamıştır. 18'inci yüzyılın yarısından itibaren Anadolu'da da kısa bir sürede duvar resimleri görülmeye başlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Demirci Ahatlar Mahallesinin Camisi'dir. Anadolu'nun ücra bir köşesinde böyle bir çalışmayla karşılaşmak şaşırtıcı. Bu motifler, muhtemelen o dönemde gezici gayrimüslim nakkaş veya ressamlar tarafından çizilmiş."

"Bilgelik, bereket, cenneti simgeliyor"

Eryılmaz, mahalle sakinlerinin hassasiyeti sayesinde motiflerin korunarak bugüne taşındığına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Süslemelere dikkatle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ağaçlardan, dallardan, yeşilliklerden ve meyvelerden bahsedilmektedir. Bunun neticesinde bilgelik, bereket, ölümsüzlük, hayat ve cenneti simgeleyen 'Hayat Ağacı' motiflerinin camide bolca kullanıldığı görülmektedir. Mihrap nişinin iki yanında uzanan 'Hayat Ağaçları', cennete yükselen bir hayatı sembolize etmektedir. Başını öne eğmiş selvi ağacı motifiyle de fanilik ve ölüm simgelenmektedir."

Süslemeler arasında cenneti, cehennemi, adaleti simgeleyen tasvirlerin de bulunduğunu aktaran Eryılmaz, "Süslemeler adeta uyarıcı bir rol üstlenerek adeta camiye ibadete gelenleri, kendilerini cehennem ateşinden uzak tutacak ve cenneti kazandıracak davranışlarda bulunmalarını ve ibadetlerini yapmalarını telkin etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, süslemelerin çok değerli olduğunu kaydederek, böyle eserlerin yok olmaması için koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Cami imamı Veysi Bıçak da eserin kaybolmaması için mahalle muhtarı ve mahallelilerin desteğiyle gayret gösterdiklerini belirtti. İki yılda bir cami süslemelerinin vernikle kaplandığını aktaran Bıçak, ziyaretçilerin camiyi çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor
Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor
Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor
Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor

Demirci, Manisa, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor - Son Dakika


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