MANİSA AHMETLİ'DEKİ YANGINDA ARAZÖZ KAZASI; YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU - Son Dakika

MANİSA AHMETLİ'DEKİ YANGINDA ARAZÖZ KAZASI; YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözdeki yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 07:46
Kaynak: DHA
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