Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'nde, önceki gün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla dün helikopterle müdahaleye ara verildi. Bugün ise 7 helikopterle günün ilk ışıklarıyla havadan tekrar söndürme çalışmalarına başlandı. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı ancak ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda, cuma günü saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözü ile çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın orman müdürlüklerinden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle saat 16.00 sıralarında yeniden alevlendi. Alevlere 15 dakika sonra tekrar müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre, aralarında kümeslerin de bulunduğu 10 yapı tamamen küle döndü, alevlerin ilerlediği Ahmetli'nin kırsal Hacıköseli ve Bahçecik ile Turgutlu'nun Baktırlı mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile alevlere gün boyunca müdahale edildi. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangında arazinin sarp olması ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havanın kararmasıyla helikopterle söndürme çalışmalarına ara verilmek durumunda kalındı.

TANKERLERLE HAVUZLARA SU TAŞIDILARGece boyunca 52 arazöz, 4 dozer ile alevlere müdahaleye devam edildi. Alevlerin ilerlediği Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde vatandaşlar, gece kendi istekleri ile tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Alevlerin ulaştığı Ahmetli'nin Alahıdır Mahallesi'nde, kaymakamlık tarafından anons yapılıp, köylülerden tankeri ya da ilaçlama makinesi olanlardan söndürme helikopterlerinin su takviyesi yaptığı bölgedeki havuzlara su taşıması istendi. Bunun üzerine bölge sakinleri, hemen yola koyuldu.

Günün ilk ışıkları ile birlikte ise 7 söndürme helikopteri, yeniden söndürme çalışmalarına dahil edildi. Yangın, henüz kontrol altına alınamazken, ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.