Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Zaman zaman bazı bölgelerde yeniden alevlerin meydana geldiği, ekiplerin ise anında müdahalede bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Amasya, Eskişehir, Samsun, Çorum'dan da takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin kullandığı arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.Öte yandan, Ege Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Ayrıca Ahmetli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında zarar gören tarım arazilerinin tespiti için bölgede çalışma başlattı.

Nurullah ÇANKAYA/AHMETLİ (Manisa),